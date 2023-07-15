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Українські військові знищили три ворожі безпілотники у Херсонській області

Фото: бійці ЗСУ ліквідували 3 безпілотники РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові сьогодні, 15 липня, ліквідували три російські ударні безпілотники у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь" у Facebook.

"І знову результативна бойова робота воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади, які 15 липня 2023 року знищили 2 російських ударних БпЛА "Ланцет", - повідомили в командуванні.

Фото: українські бійці ліквідували ворожі безпілотники (facebook.com/PvKPivden)

За даними командування, протягом дня іншими силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" також було знищено 1 розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

Втрати росіян

Зауважимо, що упродовж останньої доби відбулось майже 30 бойових зіткнень.

Втрати РФ у війні проти України станом на ранок 15 липня склали ще 590 окупантів, таким чином російська армія вже втратила 237 тисяч своїх військових у нашій країні з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомити про ворога

Всі українці мають можливість допомогти Збройним силам та за допомогою чат-боту"єВорог" надсилати інформацію про переміщення чи техніку окупантів.

Про те, як безпечно повідомити допомогти військовим надаючи інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ХерсонВійна Росії проти України