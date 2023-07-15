Украинские военные уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области

"И снова результативная боевая работа воинов Херсонской зенитной ракетной бригады, которые 15 июля 2023 года уничтожили 2 российских ударных БпЛА "Ланцет", - сообщили в командовании.

Фото: украинские бойцы ликвидировали вражеские беспилотники (facebook.com/PvKPivden)

По данным командования, в течение дня другими силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" также был уничтожен 1 разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

Потери россиян

Заметим, что за последние сутки произошло почти 30 боевых столкновений.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 15 июля составили еще 590 оккупантов, таким образом российская армия уже потеряла 237 тысяч своих военных в нашей стране с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщить о враге

Все украинцы имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "єВорог" отправлять информацию о перемещении или технике оккупантов.

О том, как безопасно сообщить помочь военным, предоставляя информацию о расположении кафиров или вражеской техники можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.