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Десантники показали, як нищать росіян з дронів та розповіли "секрети" тактики

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Україна, Неділя 05 березня 2023 11:27
Десантники показали, як нищать росіян з дронів та розповіли "секрети" тактики Фото: десантники показали, як знищують росіян та ворожу техніку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Десантники ведуть активні оборонні дії, завдаючи ворогу важких втрат за допомогою ударних БПЛА. Зокрема, дрони нищать техніку окупантів, щоб ті не змогли її евакуювати, відремонтувати та повернути на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

Так, на відео зафіксовано, як за допомогою дрона десантники знищують піхоту та бронетехніку противника.

"Спочатку наша аеророзвідка виявляє противника, а потім починає наносити вогневе ураження, скидаючи боєприпаси", – розповідає начальник розвідки одного з підрозділів.

За словами офіцера, стосовно ураження броньованої техніки, то тут діє інша схема.

"Ми застосовуємо БПЛА для того, аби знищити пошкоджену, але не знищену техніку. Це робиться, для того, аби ворог не зміг її евакуювати, відремонтувати і повернути у стрій", зазначає розвідник.

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