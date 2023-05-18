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Українські військові знищили роту росіян та чотири склади боєприпасів на Таврійському напрямку

Фото: українські військові знищили роту росіян та чотири склади боєприпасів на Таврійському напрямку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили понад роту російських окупантів та чотири ворожі склади боєприпасів на Таврійському напрямку протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Він повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку за добу виконали 1038 вогневих завдань, що стосуються контрбатарейної боротьби та роботи по планових цілях, які виявили раніше.

Втрати росіяни вбитими та пораненими склали більше роти. Також українські бійці знищили та пошкодили 24 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Зокрема, йдеться про два танки, два дрони "Ланцет-3", РЛС "Радескан-ИКП-М", гармату МТ-12 "Рапіра", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", РСЗВ 9К58 "Смерч" та два МТЛБ. Також було знищено чотири склади ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, українські захисники змогли за добу просунутися на 1700 метрів на Бахмутському напрямку.

Тим часом з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 201 тисячу своїх військових.

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Війна Росії проти України