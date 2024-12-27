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Українські військові знищили російську ДРГ на півночі (відео)

Фото: українські військові знищили російську ДРГ на півночі України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військові знищили російську ДРГ на півночі України. ЗСУ зіштовхнулись з росіянами майже впритул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

"Ворожа диверсійна група  самовпевнено прокрадалася лісосмугою в тил українських позицій, але на її шляху опинилися піхотинці 32 ОМБр", - йдеться у повідомленні.

Українські військові майже впритул зіштовхнулись, з окупантами.

"І в підсумку вийшли переможцями в цьому стрілецькому двобої", - констатували в ОК "Північ".

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається складною. Росія продовжує активні штурми на Лиманському напрямку. Кількість атак за добу на цій ділянці перевищила кількість боєзіткнень навіть в районі Курахового.

Крім того, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, окупували місто Курахове в Донецькій області. Однак ворожим військам може бути складно просуватися далі на захід від цього населеного пункту.

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