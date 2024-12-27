Українські військові знищили російську ДРГ на півночі (відео)

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається складною. Росія продовжує активні штурми на Лиманському напрямку. Кількість атак за добу на цій ділянці перевищила кількість боєзіткнень навіть в районі Курахового.

Крім того, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, окупували місто Курахове в Донецькій області. Однак ворожим військам може бути складно просуватися далі на захід від цього населеного пункту.

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