RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Украинские военные уничтожили российскую ДРГ на севере (видео)

Фото: украинские военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. ВСУ столкнулись с россиянами почти вплотную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ.

"Вражеская диверсионная группа самоуверенно прокрадывалась лесополосой в тыл украинских позиций, но на ее пути оказались пехотинцы 32 ОМБр", - говорится в сообщении.

Украинские военные почти вплотную столкнулись с оккупантами.

"И в итоге вышли победителями в этом стрелковом поединке", - констатировали в ОК "Север".

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается сложной. Россия продолжает активные штурмы на Лиманском направлении. Количество атак за сутки на этом участке превысило количество боестолкновений даже в районе Курахово.

Кроме того, как пишут аналитики Института изучения войны, российские войска, вероятно, оккупировали город Курахово в Донецкой области. Однако вражеским войскам может быть сложно продвигаться дальше на запад от этого населенного пункта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьСумская областьДРГВооруженные силы УкраиныВойна в Украине