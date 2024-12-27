Росіяни, ймовірно, захопили місто Курахове в Донецькій області, - ISW

Російські війська, ймовірно, окупували місто Курахове в Донецькій області. Однак ворожим військам може бути складно просуватися далі на захід від цього населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що росіяни, ймовірно, захопили місто Курахове у Донецькій області. Оприлюднені 24 і 25 грудня геолокаційні кадри демонструють, що росіяни нещодавно просунулися у західній частині міста та до вітрозахисної смуги на південний захід від населеного пункту.

За оцінками ISW, російські війська, ймовірно, просунулися до адміністративних кордонів і захопили цей населений пункт, а також поля на південь від міста та на північ від села Дальнє.

Російські військові блогери стверджують, що підрозділи російської 5-ї мотострілецької бригади (51-а загальновійськова армія (ЗВА), колишній 1-й армійський корпус "Донецької Народної Республіки", АК "ДНР") підняли прапор над західною частиною Курахового. Водночас, підрозділи 110-ї та 114-ї мотострілецьких бригад 51-ї ЗВА, а також 20 і 150 мотострілецьких дивізій (обидві - 8-а АК, Південний військовий округ, ПдВО), ведуть наступ уздовж північного та південного флангів Курахового.

Російські джерела оприлюднили суперечливі заяви про масштаби просування росіян у Кураховому. Так, деякі військові блогери стверджують, що росіяни просунулися за межі міста у напрямку села Дачне (на захід від Курахового). Водночас, інші стверджують, що російські війська безуспішно атакують Курахівську теплову електростанцію (ТЕС) на захід від міста - яка, за оцінками ISW, розташована за межами адміністративних кордонів Курахового.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" визнало, що Сили оборони нещодавно втратили невизначені позиції у напрямку Курахового.

Істотні втрати

В Інституті вивчення війни підрахували, що армія РФ витратила більше двох місяців на захоплення Курахового площею 7,3 квадратних кілометра - росіяни активізували наступальні операції для захоплення населеного пункту в середині жовтня 2024 року.

В ISW послалися на геолокаційні відеозаписи, які підтверджують, що російські війська вперше просунулися до міста наприкінці жовтня 2024 року. За даними Інституту, в останні місяці російські військові зосередили від 35 тисяч до 36 тисяч військовослужбовців у напрямку Курахового, щоб захопити населений пункт та ліквідувати осередки ЗСУ на північ та південь від нього.

"Війська РФ, імовірно, зазнали суттєвих втрат упродовж цього періоду посилених наступальних операцій. Протягом останніх двох місяців російські війська також провели велику кількість бронетанкових атак у Кураховому та біля нього і, ймовірно, зазнали значних втрат бронетехніки під час спроб захопити населений пункт", - йдеться у звіті.

Нелегкі перспективи просування РФ

Аналітики ISW переконані, що російським військам може бути складно швидко просунутися далі на захід від Курахового вздовж траси N15 Курахове-Покровське. Це станеться у випадку, якщо Сили оборони вирішать оборонятися на Курахівській ТЕС, а росіяни не зможуть обійти українські позиції на ТЕС біля Дачного або Улаклів з флангу.

Російські військові блогери стверджують, що ЗСУ зберігають присутність у районі Курахівської ТЕС на захід від населеного пункту вздовж траси N15.

"Російські війська можуть спробувати просунутися далі на захід вздовж траси N15 від Курахового, якщо вирішать провести лобову атаку через район Курахівської теплоелектростанції та якщо Сили оборони задіять достатню кількість живої сили і техніки для оборони в цьому районі", - йдеться у звіті.

Російські війська можуть спробувати обійти ТЕС, просуваючись далі на південь від шосе полями на захід і північний захід від Дальнього (південніше Курахового) в напрямку Улаклів (західніше від Курахового).

В Інституті вивчення війни не виключають, що росіяни також можуть спробувати просунутися на південь від села Старі Терни (на північний захід від Курахового і на північно-західному березі Курахівського водосховища) до Дачного (на захід від Курахового), щоб обійти українські позиції на ТЕС з флангу.

Російські війська також можуть спробувати просунутися на північ від Зеленівки (на південний захід від Курахового) в напрямку Улаклів. Це поставить під загрозу здатність Сил оборони забезпечувати позиції на теплоелектростанції й ускладнити можливий майбутній відхід українських військ зі станції та позицій на полях на південь від Дачного.

Які з'єднання атакують Курахове

Основними силами, що брали участь у захопленні Курахового, були підрозділи 51-ї окремої гвардійської механізованої бригади (ОМБр), на тлі триваючих зусиль з централізації та формалізації підрозділів цього з'єднання в складі російських збройних сил.

Елементи 5-ї та 110-ї мотострілецьких бригад 51-го армійського корпусу (АК) брали участь в більшості тактично значущих наступальних операцій у Кураховому з середини жовтня 2024 року та були задіяні в наступальних операціях на захід від Донецька, адже Росія активізувала свою діяльність у цьому районі щонайменше влітку 2024 року.

Крім того, зазначають в ISW, у Кураховому також діють підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії. Ймовірно вони здійснюють нагляд за операціями бригад у населеному пункті та майбутніми наступальними операціями на захід від нього.

"Влада Росії нещодавно активізувала свої зусилля щодо формалізації колишніх підрозділів "ДНР" під російську армію та, ймовірно, буде відзначати і хвалити ці сили за їхню роль у захопленні Курахового найближчими днями", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.