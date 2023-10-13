Українські військові знищили російський літак Су-25, - Генштаб

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Де конкретно було знищено ворожий літак, не уточнюється.

Су-25

Радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак.

Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Су-25 уперше піднявся в повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року; брали участь у безлічі військових конфліктів.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 285 920 військових.

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