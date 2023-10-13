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Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25, - Генштаб

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили российский самолет Су-25. Однако на каком именно направлении – не указано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Где конкретно был уничтожен вражеский самолет, не уточняется.

Су-25

Советский штурмовик, бронированный военный самолет.

Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Су-25 впервые поднялся на воздух 22 февраля 1975 года. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года; участвовали во множестве военных конфликтов.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 285 920 военных .

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Су-25Война России против УкраиныГенштаб ВСУ