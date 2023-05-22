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Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24

Фото: українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 пострілом з ПЗРК "Ігла" у Донецькій області у понеділок, 22 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - сказано в повідомленні.

За даними військових, літак противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, У Донецькій області. Мі-24 вдалось збити влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.

Повітряне судно впало на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Гелікоптер Мі-24

Мі-24 - це радянський ударний гелікоптер підтримки піхоти. Він став одним із символів Війни в Афганістані. Повітряне судно перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.

Він був першим радянським гелікоптером, розробленим для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ і запущеним у серійне виробництво. Серія ударних гелікоптерів Мі-24 налічує понад 20 модифікацій. Його виробництво тривало до 1989 року, і було виготовлено 2570 вертольотів Мі-24 всіх модифікацій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити російський гелікоптер Мі-24.

Також у суботу, 16 квітня, знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.

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