Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - сказано в повідомленні.

За даними військових, літак противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, У Донецькій області. Мі-24 вдалось збити влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.

Повітряне судно впало на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Гелікоптер Мі-24

Мі-24 - це радянський ударний гелікоптер підтримки піхоти. Він став одним із символів Війни в Афганістані. Повітряне судно перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.

Він був першим радянським гелікоптером, розробленим для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ і запущеним у серійне виробництво. Серія ударних гелікоптерів Мі-24 налічує понад 20 модифікацій. Його виробництво тривало до 1989 року, і було виготовлено 2570 вертольотів Мі-24 всіх модифікацій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити російський гелікоптер Мі-24.

Також у суботу, 16 квітня, знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.