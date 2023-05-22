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Украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24

Фото: украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 выстрелом из ПЗРК "Игла" в Донецкой области в понедельник, 22 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.

"Сегодня силами и средствами Королевской бригады был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

По данным военных, самолет противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк, в Донецкой области. Ми-24 удалось сбить точным выстрелом из ПЗРК "Игла" стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Даниила.

Воздушное судно упало на территории подконтрольной врагу вблизи временно оккупированной Горловки.

Вертолет Ми-24

Ми-24 – это советский ударный вертолет поддержки пехоты. Он стал одним из символов войны в Афганистане. Воздушное судно находится на вооружении ряда стран, в том числе Украины.

Он был первым советским вертолетом, разработанным для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск и запущенным в серийное производство. Серия ударных вертолетов Ми-24 насчитывает более 20 модификаций. Его производство длилось до 1989 года и было изготовлено 2570 вертолетов Ми-24 всех модификаций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить российский вертолет Ми-24.

Также в субботу, 16 апреля, был уничтожен вражеский реактивный штурмовик Су-25.

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