Українські військові знищили понад дві роти росіян та шість складів боєприпасів на сході

Українські захисники знищили понад дві роти російських окупантів та шість ворожих складів боєприпасів за добу на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського .

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку за добу виконали 846 вогневих завдань.

Зазначимо, що під Таврійським маються на увазі Авдіївський та Мар'їнський напрямки фронту.

Втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад дві роти. Окрім того, українські військові знищили та пошкодили 39 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Зокрема, наші бійці вразили чотири танки, БМП, бойову броньовану машину, командно-штабну машину, чотири гаубиці 2А65 "Мста-Б", чотири гармати 2А36 "Гiацинт-Б", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика". Вони також знищили шість складів боєприпасів загарбників.

Ситуація на Таврійському напрямку

За даними ISW, росіяни продовжують наступальні дії на лінії фронту Донецьк - Авдіївка, але успіхів не мають. В українському Генштабі також зазначали, що загарбники вели невдалі наступальні операції в напрямках Авдіївки та Мар’їнки.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що окупанти просунулися у Мар'їнку, але ЗСУ змогли дуже ускладнити задачу ворогу.

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