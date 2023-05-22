Українські військові відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Івано-Даріївки (23 км на південь від Кремінної). Російський блогер стверджував, що окупанти проводили невдалі наступальні операції поблизу Стельмахівки (16 км на захід від Сватового), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Російське джерело стверджувало, що сили РФ просунулися до Григорівки (11 км на південь від Кремінної) 20 травня, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цієї заяви.

Російські джерела стверджують, що в ніч з 20 на 21 травня українські війська завдали ударів по тилових позиціях росіян у Калиновому-Боршуватому Луганської області (34 км на південь від Сєвєродонецька) ракетами HIMARS.

Бої у Донецькій області

Українські військові джерела повідомили, що росіяни втратили частину домінуючих висот навколо Бахмута, і зазначили, що постійне українське просування може призвести до тактичного оточення сил "Вагнера" в Бахмуті. Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада, 20 травня, заявила, що контратаки розширили український виступ у районі Бахмута до 1750 метрів у ширину та 700 метрів у глибину у невизначеному районі. На відео з геолокацією видно, як українці завдають удару по невизначеним російським силам на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і вступають в бій з російською 200-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою 14-го армійського корпусу (Північний флот) на північний схід від Богданівки (5 км на північний захід від Бахмут). Це узгоджується з оцінкою ISW про те, що українські сили відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута.

Російські війська продовжували наступальні дії на лінії фронту Донецьк – Авдіївка, але, 21 травня, не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків. Генштаб України повідомив, що окупанти вели невдалі наступальні операції в напрямках Авдіївки, Мар’їнки (18 км на захід від Донецька) , Первомайське (15 км на північний захід від Донецька), Новокалинове (12 км на північний захід від Авдіївки) та Сіверне (14 км на північний захід від Донецька).

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися до Сіверного з напрямку Водяне (7 км на південний захід від Авдіївки), і що бої тривають у Первомайському, Опитному (на схід від Водяного та Сіверного) та Мар’їнці. ISW не спостерігає жодного візуального підтвердження цього. На геолокаційних кадрах, опублікованих 20 травня, видно, як українські війська завдають ударів по російських позиціях біля траси H-20 на північний схід від Красногорівки.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наступи на Новомихайлівку (приблизно 30 км на південний захід від Донецька) і продовжували використовувати авіацію та артилерію для обстрілів прилеглих населених пунктів.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 21 травня українські війська завдали глибокого удару по російському штабу на аеродромі в Бердянську Запорізької області ракетами Storm Shadow. Російське джерело повідомило, що нещодавні глибокі удари України по аеродрому в Маріуполі 19 травня та аеродрому в Бердянську 21 травня є частиною нових зусиль України з "розрідження" російської авіації, дислокованої вздовж узбережжя Азовського моря.

21 травня російські війська не проводили жодних підтверджених наземних ударів у Херсонській та Запорізькій областях. У Генштабі України повідомили, що росіяни в Херсонській та Запорізькій областях продовжують вести оборонні операції на лінії фронту.

Російські війська продовжують обстріли українських позицій у Запорізькій області та на західному (правому) березі Херсонської області. На відео з геолокацією, опублікованому 21 травня, видно, як елементи російського 503-го мотострілецького полку (19-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальновійськової армії) обстрілюють українські сили на північ від Нестерянки Запорізької області (приблизно 11 км на південний захід від Оріхова). Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що російські сили нагадують українцям про свою присутність на Кінбурнській косі, обстрілюючи громади Очакова та Куцуруба в Миколаївській області та Дніпро-Бузького лиману