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Українські військові знищили особовий склад ворога і його техніку під Лиманом (відео)

Лиманський район, Вівторок 22 серпня 2023 18:08
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Українські військові знищили особовий склад ворога і його техніку під Лиманом (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в районі Лиману (Донецька область) виявили позиції окупантів і завдали по них удару. Процес вдалося зняти на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники заготовляють на Лимані неживу силу противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виявивши загарбників, аеророзвідка Держприкордонслужби запросила до роботи артилеристів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Як результат - Сили оборони України завдали втрат особовому складу та бойовій техніці російсько-окупаційних військ", - додали у ДПСУ.

Ситуація на фронті

Вчора у Міноборони розповіли, що українські бійці мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше села Мала Токмачка Запорізької області. У Роботиному зараз триває планова бойова робота.

До того ж, минулого тижня Сили оборони звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту.

Сьогодні речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області.

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