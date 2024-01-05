Українські військові знищили морську міну в Миколаївській області

Сили оборони України сьогодні, 5 січня, підірвали морську міну в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

"Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України знищено морську міну", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що в Миколаївській області Сили оборони Півдня виявили морську міну. "Небезпечну знахідку знищено шляхом контрольованого підриву", - додали військові. Українські військові знищують морські міни Нещодавно в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів.. У жовтні повідомлялося, що до узбережжя Чорноморська в Одеській області прибило морську міну.