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Українські військові знищили морську міну в Миколаївській області

Миколаївська область, П'ятниця 05 січня 2024 16:43
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Українські військові знищили морську міну в Миколаївській області Архівне фото: Українські військові знищили морську міну в Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 5 січня, підірвали морську міну в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

"Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України знищено морську міну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Миколаївській області Сили оборони Півдня виявили морську міну.

"Небезпечну знахідку знищено шляхом контрольованого підриву", - додали військові.

Українські військові знищують морські міни

Нещодавно в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів..

У жовтні повідомлялося, що до узбережжя Чорноморська в Одеській області прибило морську міну.

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