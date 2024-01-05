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Украинские военные уничтожили морскую мину в Николаевской области

Николаевская область, Пятница 05 января 2024 16:43
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Украинские военные уничтожили морскую мину в Николаевской области Архивное фото: Украинские военные уничтожили морскую мину в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 5 января, взорвали морскую мину в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"Специальным подразделением ВМС ВС Украины уничтожена морская мина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаевской области Силы обороны Юга обнаружили морскую мину.

"Опасная находка уничтожена путем контролируемого подрыва", - добавили военные.

Украинские военные уничтожают морские мины

Недавно в Одесской области военные уничтожили морскую мину, которую прибило к одному из пляжей.

В октябре сообщалось, что на побережье Черноморска в Одесской области прибило морскую мину.

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