Украинские военные уничтожили инженерную технику и личный состав оккупантов (видео)

Украинским защитникам удалось уничтожить инженерную группу оккупантов и их технику в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Охранники границы и "Черные запорожцы" уничтожили инженерную группу оккупантов, которая прибыла строить укрепления и планировала использовать экскаватор", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинским минометчикам удалось атаковать два российских грузовика, после чего они полностью сгорели.

Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.