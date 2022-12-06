Украинские военные уничтожили инженерную технику и личный состав оккупантов (видео)
Украинским защитникам удалось уничтожить инженерную группу оккупантов и их технику в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Охранники границы и "Черные запорожцы" уничтожили инженерную группу оккупантов, которая прибыла строить укрепления и планировала использовать экскаватор", - говорится в сообщении.
Как отмечается, аэроразведка 72-й отдельной механизированной бригады предоставила необходимые координаты. Минометному подразделению пограничников удалось выполнить огневую задачу.
"Меткие прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав захватчиков", - добавили напоследок.
Напомним, что украинским минометчикам удалось атаковать два российских грузовика, после чего они полностью сгорели.
Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.
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