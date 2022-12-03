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Українські військові мінометним вогнем накрили вантажівки окупантів (відео)

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Україна, Субота 03 грудня 2022 21:28
Українські військові мінометним вогнем накрили вантажівки окупантів (відео) Фото: Українські військові мінометним вогнем накрили вантажівки окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським мінометникам вдалося атакувати дві російських вантажівки, після чого вони повністю згоріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські військові влучним вогнем атакували позиції окупантів.

На відео можна побачити влучання поряд з вантажівками, які пізніше загорілись та були знищені.

Нагадаємо, що українські прикордонники знищили будинок, в якому переховувалися окупанти. Росіян накрили з міномета в Донецькій області.

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

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