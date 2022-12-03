Українські військові мінометним вогнем накрили вантажівки окупантів (відео)

Українським мінометникам вдалося атакувати дві російських вантажівки, після чого вони повністю згоріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські військові влучним вогнем атакували позиції окупантів. На відео можна побачити влучання поряд з вантажівками, які пізніше загорілись та були знищені.