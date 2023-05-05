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Украинские военные уничтожили две пушки россиян (видео)

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Украина, Пятница 05 мая 2023 13:28
Украинские военные уничтожили две пушки россиян (видео) Фото: украинские военные уничтожили две пушки россиян (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать технику противника. На этот раз оккупанты остались без двух пушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

"Силами 40 Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожена 2 вражеских пушки врага", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления, а также 8 районов сосредоточения живой силы.

При этом, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. Также было уничтожено 16 артсистем и 17 БПЛА противника.

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