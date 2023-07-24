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Українські військові зі "Стугни" знищили три російські танки та БМП (відео)

Фото: українські військові зі "Стугни" знищили три російські танки та БМП (facebook.com/kbluchua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наші захисники за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищили техніку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

"3 танки та 1 ворожа БМП - результат бойової роботи розрахунку "Стугна-П"", - зазначили військові.

"Стугна-П"

"Стугна-П" - це український протитанковий ракетний комплекс другого покоління.

Він призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. ПТРК може вражати і завислі вертольоти.

Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Він може вести вогонь ракетами калібру 130 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту, який виноситься на відстань від 50 м.

Вражаюча робота ЗСУ

Нагадаємо, снайпери з групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацювали по ворожих позиціях на Бахмутському напрямку.

Також нещодавно нацгвардійці знищили три російських танки Т-90-М "Прорив" на Лиманському напрямку.

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