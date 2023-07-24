Українські військові зі "Стугни" знищили три російські танки та БМП (відео)

"3 танки та 1 ворожа БМП - результат бойової роботи розрахунку "Стугна-П"", - зазначили військові.

"Стугна-П"

"Стугна-П" - це український протитанковий ракетний комплекс другого покоління.

Він призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. ПТРК може вражати і завислі вертольоти.

Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Він може вести вогонь ракетами калібру 130 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту, який виноситься на відстань від 50 м.

Вражаюча робота ЗСУ

Нагадаємо, снайпери з групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацювали по ворожих позиціях на Бахмутському напрямку.

Також нещодавно нацгвардійці знищили три російських танки Т-90-М "Прорив" на Лиманському напрямку.

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