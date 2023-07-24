Бійці Нацгвардії знищили три російські танки "Прорив" під Лиманом (відео)
Військові Нацгвардії знищили три російських танки Т-90-М "Прорив". На Лиманському напрямку окупанти намагалися штурмувати позиції військовослужбовців НГУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Нацгвардії.
Так, зазнавши поразки російські штурмовики відійшли, але згодом їм на допомогу виїхали танки Т-90-М "Прорив".
"Втім випробування лиманськими лісами і нашою обороною ворожа броня не пройшла. Танки наїхали на міни і втратили можливість рухатись. На цьому весь прорив закінчився", - розповів офіцер Нацгвардії з позивним "Фізрук".
Як додав військовий, воїни Національної гвардії України за допомогою протитанкової зброї добили ворожі машини.
"Танки згоріли повністю", - констатував він.
Російські танки "Прорив" в Україні
Зазначимо, що ЗСУ не вперше знищують чи підбивають російські танки "Прорив" на фронті. Військове командування окупантів ними дуже пишається. Відомо, що Т-90М є модернізацією бойового танка Т-90. Для вторгнення в Україну РФ використала близько 20 танків Т-90М.
При цьому раніше ЗСУ знищили такий танк за допомогою гранати, ще один утилізували дроном у районі Соледара Донецької області, також ще одну одиницю раніше знищили і на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
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