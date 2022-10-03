ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области

Новина українською →
Київ, Понедельник 03 октября 2022 20:16
Украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области Фото: украинские военные сбили российскую ракету в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские подразделения ПВО сегодня днем, 3 октября, в небе Днепропетровской области уничтожили российскую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Сообщается, что ракета противника была сбита в Криворожском районе. По предварительной информации, в результате падения ее обломков никто не пострадал.

Украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области

Напомним, что оккупанты ночью 3 октября выпустили около 10 ракет С-300 по Запорожью и области. В результате обстрела пострадал человек.

Также российские ракеты уничтожили транспортное предприятие в Днепре. Там сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ПВО Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться