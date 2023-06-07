Українські військові збили ворожий штурмовик Су-25

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу і 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 і 4 розвідувальні БПЛА", - йдеться в повідомленні Генштабу ВСУ.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей росіян.

Українські сили ППО знищили понад 300 літаків

З початку повномасштабного російського вторгнення українські сили ППО знищили щонайменше 313 літаків та 299 вертольотів.

Так, 13 травня було знищено чотири російські літаки та вертольоти в Брянській області РФ, вони входили в одну авіагрупу. Повідомляється, що винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а гелікоптери їх підстрахувати. Також ЗСУ пізно ввечері 21 травня знищили російський літак Су-35.