RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25

Фото: ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в ходе боевых действий сбили российский штурмовик Су-25, а также четыре вражеских дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также, за прошедшие сутки уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей россиян.

Украинские силы ПВО уничтожили более 300 самолетов

С начала полномасштабного российского вторжения украинские силы ПВО уничтожили не менее 313 самолетов и 299 вертолетов.

Так, 13 мая были уничтожены четыре российских самолета и вертолета в Брянской области РФ, они входили в одну авиагруппу. Сообщается, что истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать. Также ВСУ поздно вечером 21 мая уничтожили российский самолет Су-35.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВСУСу-25ПВО