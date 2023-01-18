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Украинские военные сбили вертолет и экспериментальный беспилотник россиян

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Среда 18 января 2023 18:17
Украинские военные сбили вертолет и экспериментальный беспилотник россиян Иллюстративное фото: украинские военные сбили вертолет и экспериментальный беспилотник россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 18 января, украинские защитники уничтожили вертолет Ка-52 "Аллигатор" и экспериментальный беспилотник российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", - сказано в сообщении Генштаба.

При этом более детальных подробностей о том, где именно были сбиты воздушные цели врага, украинское военное командование пока не раскрывает.

Стоит заметить, что "Мерлин-ВР" был презентован в конце сентября 2021 года. Любой информации об испытаниях или серийном производстве в сети пока нет. Впервые такой БПЛА украинские военные сбили в июне 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что 8 января бойцы ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 россиян.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре. В сети показали видео.

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