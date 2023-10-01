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Українські військові збили три розвідувальні дрони росіян на півдні

Неділя 01 жовтня 2023 19:40
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Українські військові збили три розвідувальні дрони росіян на півдні Фото: українські військові збили три розвідувальні дрони росіян на півдні (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили три розвідувальні дрони російських окупантів "Мерлін-ВР" на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Два БПЛА "приземлили" у Миколаївській області та ще один - у Херсонській.

Безпілотники знищили силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

"Мерлін-ВР"

Експериментальні російські дрони призначені для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

В таких дронах, який збивали наші бійці, знайшли тепловізійну оптику французького виробництва, а в якості баку для палива там було встановлено звичайну пластикову каністру з ручкою.

Використання Росією дронів

Зазначимо, що російські окупанти часто використовують безпілотники для атак по Україні. Зокрема, останні модифікації дронів-камікадзе типу Shahed свідчать про те, що загарбники можуть налагодити їхнє масове виробництво.

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Херсонська область Миколаївська область дрони
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