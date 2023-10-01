ua en ru
Вс, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные сбили три разведывательных дрона россиян на юге

Воскресенье 01 октября 2023 19:40
UA EN RU
Украинские военные сбили три разведывательных дрона россиян на юге Фото: украинские военные сбили три разведывательных дрона россиян на юге (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сбили три разведывательных дрона российских оккупантов "Мерлин-ВР" на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Два БПЛА "приземлили" в Николаевской области и еще один - в Херсонской.

Беспилотники уничтожили силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

"Мерлин-ВР"

Экспериментальные российские дроны предназначены для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

В таких дронах, которые сбивали наши бойцы, нашли тепловизионную оптику французского производства, а в качестве бака для топлива там была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой.

Использование Россией дронов

Отметим, что российские оккупанты часто используют беспилотники для атак по Украине. В частности, последние модификации дронов-камикадзе типа Shahed свидетельствуют о том, что захватчики могут наладить их массовое производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Николаевская область дрони
NEWS
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых