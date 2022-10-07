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Українські військові збили три ракети у Запорізькій області

Фото: українські військові збили три ракети у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські підрозділи ППО сьогодні вдень, 7 жовтня, у Запорізькій області ліквідували три ворожі ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За офіційною інформацією, ракети були перехоплені над однією із громад Запорізького району. Постраждалих внаслідок падіння елементів ракет за попередньою інформацією немає.

Нагадаємо, що сьогодні вдень окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про постраждалих та руйнування поки не повідомлялося.

Крім того, сьогодні вночі росіяни також завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа ракета впала на подвір'я багатоповерхівки. Будинок зазнав руйнування, також пошкоджено комунальні мережі. Одна людина отримала осколкові поранення.

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