Украинские военные сбили "Шахед" в Днепропетровской области
Российский дрон-камикадзе "Шахед" сегодня, 6 ноября, сбили в Днепропетровской области украинские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Минус "шахед" в небе над Синельниковским районом", - говорится в заявлении.
По его словам, это результат работы бойцов Воздушного командования "Восток".
Дополнительной информации по данному факту не сообщается.
Украинские войска уничтожают российские дроны
Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников.
Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".
Также украинские пограничники сбили очередную вражескую цель. Так, в Харьковской области ГПСУ приземлила российский дрон.
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