Українські військові збили російський штурмовик Су-25

У п'ятницю, 27 січня, українські військові збили російський літак Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Командування Повітряних сил Збройних сил України.
"На східному напрямку було збито черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це результат роботи підрозділу зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь".
Збройні сили України повідомили, що також збили гелікоптер невстановленого поки що типу.
"За останній тиждень спостерігається суттєве зменшення кількості одиниць авіаційної техніки противника. Це свідчить про високий рівень майстерності наших вояків на фоні низького рівня підготовки наявного льотного складу противника, оскільки переважну більшість досвідчених і професійних льотчиків ВКС РФ ЗСУ вже відправили до пекла", - додали наостанок.
Нагадаємо, що у вівторок, 24 січня, українські військові збили російський літак Су-25.
Також українські війська на східному напрямку знищили ще один російський штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
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