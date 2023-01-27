UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили російський штурмовик Су-25

Фото: Українські військові збили російський штурмовик Су-25 (wikipedia-org)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 27 січня, українські військові збили російський літак Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"На східному напрямку було збито черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи підрозділу зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь".

Оновлено 17:36

Збройні сили України повідомили, що також збили гелікоптер невстановленого поки що типу.

"За останній тиждень спостерігається суттєве зменшення кількості одиниць авіаційної техніки противника. Це свідчить про високий рівень майстерності наших вояків на фоні низького рівня підготовки наявного льотного складу противника, оскільки переважну більшість досвідчених і професійних льотчиків ВКС РФ ЗСУ вже відправили до пекла", - додали наостанок.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 січня, українські військові збили російський літак Су-25.

Також українські війська на східному напрямку знищили ще один російський штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні