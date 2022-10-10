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Українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області

Фото: українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники "приземлили" ворожий штурмовик Су-25 у Херсонській області у понеділок, 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.

"10 жовтня, близько 14:30 години, на Херсонщині, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно українські сили ППО збили російський літак Су-34 на сході.

Сьогодні РБК-Україна писало, що наші бійці збили російську ракету за допомогою ПЗРК "Ігла".

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