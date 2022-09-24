Українські військові збили російський бомбардувальник Су-34 (відео)
Українські захисники, 24 вересня, збили російський російський бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.
"Ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України в одному з районів виконання завдань. Для цього використали ПЗРК "Ігла", - йдеться у повідомленні.
Су-34 російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 мільярда рублів.
Нагадаємо, що сьогодні українські військові "приземлили" російські Су-25 та Су-30.
Також, прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею.
Раніше, ЗСУ знищили ворожу зенітну установку, вогонь перекинувся і на склад БК.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.