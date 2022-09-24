Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-34 (видео)

Украинские защитники, 24 сентября, сбили русский российский бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.

"Вражеский бомбардировщик СУ-34 сбили воины ССО Украины в одном из районов выполнения задач. Для этого использовали ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении. Су-34 российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Стоимость одного самолета Су-34 составляет около 1 млрд рублей.