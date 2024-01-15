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Українські військові збили ракету над Дніпропетровською областю

Понеділок 15 січня 2024 15:58
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Українські військові збили ракету над Дніпропетровською областю Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові збили російську ракету над Дніпропетровською областю.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету", - повідомив він.

Українські військові збили ракету над Дніпропетровською областю

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Нагадаємо, у суботу зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. "Прильоти" були зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про суботню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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