ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные сбили ракету над Днепропетровской областью

Понедельник 15 января 2024 15:58
UA EN RU
Украинские военные сбили ракету над Днепропетровской областью Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные сбили российскую ракету над Днепропетровской областью.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Днепровском районе наши сбили вражескую ракету", – сообщил он.

Украинские военные сбили ракету над Днепропетровской областью

Обстрел Украины 13 января

Напомним, в субботу утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. "Прилеты" были зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о субботней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Днепропетровская область
NEWS
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек