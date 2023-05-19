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Українські військові збили два ворожі безпілотники в районі Дніпра

Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 19 травня, українські військові знищили два безпілотники окупантів, які зафіксували на південь від міста Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Станом на 21.40 південніше міста Дніпро було знищено одразу два БПЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наразі в місті Дніпро та області повітряна тривога не оголошена.

Минулого тижня росіяни вдарили по Дніпру та області. Сили ППО збили всі 8 ворожих цілей. При цьому одна жінка отримала поранення.

Сьогодні бійці ДПСУ поблизу Бахмута "приземлили" дрон окупантів, який відстежував їх переміщення.

Російські окупанти під час нічної атаки Києва 19 травня використовували дрони-камікадзе типу Shahed, при цьому українські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

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