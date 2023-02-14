Українські військові збили два літаки окупантів: названо моделі

Українські військові знищили два військові літаки російських військ – бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Українська авіація минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожі літаки - Су-24М і Су-25", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, дві станції РЕМ, а також склад боєприпасів російських військ.
Раніше ми писали, що ППО України підбила Су-24, на якому засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нібито здійснив бойовий виліт у Бахмут 6 лютого.
Також повідомлялося, що українські військові знищили російський ударний вертоліт Мі-24 із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1" у Донецькій області.
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