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Пригожин розповів про підбитий Су-24, на якому він нібито літав до Бахмута

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Москва, Понеділок 13 лютого 2023 23:54
Пригожин розповів про підбитий Су-24, на якому він нібито літав до Бахмута Фото: засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ППО України підбила Су-24, на якому засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито здійснив бойовий виліт у Бахмут 6 лютого. Він стверджує, що пілоту вдалося приземлити машину, яка горіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пригожина.

Інформаційні ресурси засновника ПВК "Вагнер" 6 лютого опублікували відео, на якому Пригожин здійснює бойовий виліт як штурман Су-24 для бомбардування Бахмута.

"Так, дійсно, саме цей борт був сьогодні атакований із землі засобами ППО противника. Пілот здійснив диво, приземлив машину, повністю виконавши бойове завдання. Зараз техніки займаються ремонтом літака", - заявив Пригожин.

Нагадаємо, нещодавно США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

Крім того, за даними західних ЗМІ, Британія також планує визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

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ПВК Вагнера
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