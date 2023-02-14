RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные сбили два самолета оккупантов: названы модели

Фото: украинские военные сбили два самолета оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные уничтожили два военных самолета российских войск – бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, две станции РЭС, а также склад боеприпасов российских войск.

Ранее мы писали, что ПВО Украины подбила Су-24, на котором основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы произвел боевой вылет в Бахмут 6 февраля.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1" в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныСу-24Су-25Вторжение России в Украину