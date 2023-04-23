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Українські військові збили чотири російські "Ланцети" на півдні

Фото: українські військові збили чотири російські "Ланцети" на півдні (facebook.com/PvKPivden)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові збили чотири ворожі дрони-камікадзе у Херсонській та Миколаївській областях протягом вечора 22 квітня - ранку 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

"Протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня 2023 року на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрона-камікадзе "Ланцет"", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, спікера ОК "Південь" Владислав Назаров повідомляв, що минулої доби росіяни двічі застосували ударні дрони типу "Ланцет" по Херсонському району та влаштували масований удар бомбами з чотирьох літаків.

Окрім того, вчора окупанти атакували Очаківську громаду Миколаївської області.

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Херсонська областьМиколаївська областьдрониВійна Росії проти України