Українські військові збили чотири російські "Ланцети" на півдні

"Протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня 2023 року на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрона-камікадзе "Ланцет"", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, спікера ОК "Південь" Владислав Назаров повідомляв, що минулої доби росіяни двічі застосували ударні дрони типу "Ланцет" по Херсонському району та влаштували масований удар бомбами з чотирьох літаків.

Окрім того, вчора окупанти атакували Очаківську громаду Миколаївської області.

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