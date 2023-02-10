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Українські військові збили 9 російських ракет над Львівською областю, але є й влучання

Ілюстративне фото: українські військові збили 9 російських ракет над Львівською областю, але є й влучання (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"Воїни ПвК "Захід", які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. Із них 9 - над Львівщиною. На жаль, є влучання. У нашій області також", - зазначив він.

За його словами, росіяни поцілили в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. там виникла пожежа. На місці вже працюють всі служби. Фахівці вивчають масштаби ушкоджень. У зв'язку з цим у Львівській області можливі перебої з електропостачанням.

Окрім того, ворожа ракета впала за 4 метри від автобусної зупинки у Золочівському районі. Вона не вибухнула, тож надзвичайники працюють над її знешкодженням. Козицький попросив водіїв оминати цю ділянку.

Ще одна російська ракета впала неподалік від санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.

За попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Зазначимо, що РБК-Україна повідомляло усі подробиці сьогоднішньої масованої атаки.

Росіяни випустили 71 крилату ракету та 7 дронів під час обстрілу. При цьому наші бійці знищили 61 ракету та 5 дронів.

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