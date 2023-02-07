Украинские военные, применив дроны и артиллерию, ударили по позиции россиян (видео)

Украинские военные, применив дроны-камикадзе и артиллерию, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила скопление живой силы противника и бронетехники. По указанным целям метко сработали беспилотник-камикадзе и артиллерия", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее мы писали, что над Бахмутом пограничники сбили вражеский штурмовик, который прикрывал российскую пехоту.

Также сообщалось, что недавно в Донецкой области пограничники сбили вражеский дрон, который корректировал артиллерию захватчиков.

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