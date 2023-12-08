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Українські військові на Запорізькому напрямку знешкодили три FPV-дрони

Архівне фото: Українські військові на Запорізькому напрямку знешкодили три FPV-дрони (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили два FPV-дрони. Ще один вдалося знешкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"На Запорізькому напрямку прикордонник під псевдонімом "Бриз" знищив двох "убивчих" пташок, а одну - "приручив", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що FPV-дрони, споряджені вибухівкою, несли смертельну загрозу, але антидронова рушниця захисника зламала ворожі плани, задавши інший курс.

Фото: Знешкоджений дрон (facebook.com)

"Третій коптер загарбників охоронець кордону ювелірно приземлив. Трофейний дрон після незначного обслуговування служитиме на стороні добра", - додали прикордонники.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 24 атаки противника на Бахмутському напрямку, а також знищили станцію радіоелектронної боротьби противника.

Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 337 тисяч солдатів. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 990 росіян.

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