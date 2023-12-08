RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные на Запорожском направлении обезвредили три FPV-дрона

Архивное фото: Украинские военные на Запорожском направлении обезвредили три FPV-дрона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Запорожском направлении уничтожили два FPV-дрона. Еще один удалось обезвредить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"На Запорожском направлении пограничник под псевдонимом "Бриз" уничтожил двух "убийственных" птичек, а одну - "приручил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что FPV-дроны, снаряженные взрывчаткой, несли смертельную угрозу, но антидроновое ружье защитника сломало вражеские планы, задав другой курс.

Фото: Обезвреженный дрон (facebook.com)

"Третий коптер захватчиков охранник границы ювелирно приземлил. Трофейный дрон после незначительного обслуживания будет служить на стороне добра", - добавили пограничники.

Ситуация на фронте

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 24 атаки противника на Бахмутском направлении, а также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Потери России в войне против Украины уже превысили 337 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 990 россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьВойна в Украинепограничная служба