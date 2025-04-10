ЗСУ взяли в полон китайських військових: у МЗС КНР зробили нову заяву

У МЗС Китаю зробили нову заяву за фактом полону їхніх громадян українськими військами на фронті в Україні. Вона стала вже другою за останні дні.
Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, пише РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Я хотів би ще раз підкреслити, що Китай не є ні творцем, ні стороною української "кризи" (так у Китаї називають війну РФ проти України, - ред.)", - сказав він.
За словами спікера, Китай є твердим прихильником і активним прихильником мирного вирішення "кризи".
"Уряд Китаю завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі й особливо уникати участі у військових операціях будь-якої зі сторін", - нагадав Лінь Цзянь.
У МЗС Китаю також порадили "зацікавленим сторонам правильно і чітко розуміти роль Китаю і утримуватися від безвідповідальних зауважень".
8 квітня українські військові захопили в полон китайських солдатів у Донецькій області. Шість громадян КНР, які воювали на боці росіян, пішли в бій проти ЗСУ біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Двоє з них потрапили в полон.
9 квітня з'явилася перша реакція Пекіна на взяття в полон їхніх громадян на фронті в Україні. Цього самого дня президент України Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка має дані про понад 150 китайців, які воюють на боці РФ, але їх може бути більше.
До того ж Зеленський заявив, що залучення ще й громадян Китаю, окрім військових КНДР, у цю війну, "це точно розпалення більшої проблеми". На його думку, на такі речі необхідно реагувати абсолютно принципово.
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