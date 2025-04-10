ВСУ взяли в плен китайских военных: в МИД КНР сделали новое заявление

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского "кризиса" (так в Китае называют войну РФ против Украины, - ред.)", - сказал он.

По словам спикера, Китай является твердым сторонником и активным сторонником мирного разрешения "кризиса".

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон", - напомнил Линь Цзянь.

В МИД Китая также посоветовали "заинтересованным сторонам правильно и четко понимать роль Китая и воздерживаться от безответственных замечаний".