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ВСУ взяли в плен китайских военных: в МИД КНР сделали новое заявление

Фото: официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД Китая сделали новое заявление по факту пленения их граждан украинскими войсками на фронте в Украине. Оно стало уже вторым за последние дни.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Китай не является ни создателем, ни стороной украинского "кризиса" (так в Китае называют войну РФ против Украины, - ред.)", - сказал он.

По словам спикера, Китай является твердым сторонником и активным сторонником мирного разрешения "кризиса".

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон", - напомнил Линь Цзянь.

В МИД Китая также посоветовали "заинтересованным сторонам правильно и четко понимать роль Китая и воздерживаться от безответственных замечаний".

ВСУ взяли в плен китайских военных, которые воевали на стороне РФ

8 апреля украинские военные захватили в плен китайских солдат в Донецкой области. Шесть граждане КНР, которые воевали на стороне россиян, пошли в бой против ВСУ возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Двое из них попали в плен.

9 апреля появилась первая реакция Пекина на взятие в плен их граждан на фронте в Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка располагает данными о более 150 китайцах, воюющих на стороне РФ, но их может быть больше.

К тому же Зеленский заявил, что привлечение еще и граждан Китая, кроме военных КНДР, в эту войну, "это точно разжигание большей проблемы". По его мнению, на такие вещи необходимо реагировать абсолютно принципиально.

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