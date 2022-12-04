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Українські військові вже почали навчання в Чехії

Фото: в Чехії почались навчання українських військових (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

У Чехії вже почались навчання українських військових під керівництвом чеської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.sz

в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 9 листопада верхня палата парламенту Чехії підтримала ініціативу щодо навчання українських військових на території держави.

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