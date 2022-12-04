Украинские военные уже начали обучение в Чехии

В Чехии уже начались учения украинских военных под руководством чешской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.sz.
в предложении чешского правительства до конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих.
Напомним, 9 ноября верхняя палата парламента Чехии поддержала инициативу по обучению украинских военных на территории государства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.