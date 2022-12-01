ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чехії схвалили навчання українських військових

Новость на русском →
Прага, Четвер 01 грудня 2022 21:15
У Чехії схвалили навчання українських військових Фото: у Чехії схвалили навчання українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верхня палата парламенту Чехії підтримала ініціативу щодо навчання українських військових на території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Згідно з ухваленим рішенням, до чотирьох тисяч українських військовослужбовців зможуть пройти навчання в Чехії у 2023 році.

При цьому планується, що підготовка проходитиме на полігоні Лібави. Участь у ній візьмуть механізовані підрозділи та окремі спеціальності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще вчора, 30 листопада, рішення про навчання українських солдатів також підтримала нижня палата парламенту Чехії.

Також ми писали, що Чехія та Франція відправили Україні сотні одиниць обладнання для світла та тепла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Чехія
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами