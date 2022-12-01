У Чехії схвалили навчання українських військових
Верхня палата парламенту Чехії підтримала ініціативу щодо навчання українських військових на території держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
Згідно з ухваленим рішенням, до чотирьох тисяч українських військовослужбовців зможуть пройти навчання в Чехії у 2023 році.
При цьому планується, що підготовка проходитиме на полігоні Лібави. Участь у ній візьмуть механізовані підрозділи та окремі спеціальності.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще вчора, 30 листопада, рішення про навчання українських солдатів також підтримала нижня палата парламенту Чехії.
Також ми писали, що Чехія та Франція відправили Україні сотні одиниць обладнання для світла та тепла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.