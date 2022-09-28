Українські військові вже ліквідували понад 58 тисяч окупантів, - Генштаб

ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 58 150 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 28 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу на Південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки.
Крім того, українські захисники збили три дрони-каміказди іранського виробництва у Миколаївській області.
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